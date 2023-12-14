Арестович розхвалив «сміливого» Путіна

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розхвалив російського диктатора Володимира Путіна, який виступає перед росіянами з підсумками року

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«Путін дає прес-конференцію на жовто-синьому фоні. Якби Зеленський виступив на біло-синьо-червоному, його вже спалили б. Путін називає нас братами та єдиним народом, а ми їх – свинями та орками. На екрані у Путіна – незручні питання від росіян. Ми все більше занурюємося в «...не дивися нагору». Як ви думаєте – у кого перевага: у нас, чи в них?», – йдеться у повідомленні Арестовича.

Зазначимо, Арестович заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентськихі виборах. Щобільше Арестович, який до початку 2023 року працював на Банковій, тепер заявляє, що нинішній президент України Володимир Зеленський має багато помилок та «нездатний правильно вести війну». Загалом останні заяви Арестовича свідчать, що він орієнтуватиметься на «ватну публіку» у своїй програмі.

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Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Служба безпеки України займається розслідування діяльності ексрадника Офісу президента.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час виступу перед росіянами з підсумками року вирішив погратися у демократію. На великому екрані транслюються питання громадян, але жодне з них президент країни-агресора так і не прокоментував.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчергове заявив, що росіяни та українці – це «братські народи». Відповідна заява прозвучала у четвер, 14 грудня, під час його виступу перед росіянами з підсумками року. Також Путін заявив, що Одеса – російське місто. Зазначимо, заяву російський диктатор зробив у той день, коли обстріли російських військ призвели до травм двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки з Одеси.