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    Кримінал

    На Тернопільщині псевдоволонтери купили собі елітні автівки за пожертви для ЗСУ

    Два чоловіки та жінка придбали цінності і попалися на махінації<br /><br /> - На Тернопільщині псевдоволонтери купили собі елітні автівки за пожертви для ЗСУ
    Два чоловіки та жінка придбали цінності і попалися на махінації

    фото: Офіс генпрокурора

    Зловмисники витратили майже 2 млн грн пожертв

    У Тернопільській області псевдоволонтери на власні потреби витратили майже 2 млн грн, які попередньо зібрали у громадян. Два чоловіки та жінка придбали собі автомобілі, мобільні телефони, ювелірні вироби та інші цінності. Про це повідомляє Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

    «Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання перелік речей на загальну суму близько 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

    Як розповіли правоохоронці, шахраї на зібрані кошти купили собі:

    • автомобілі Range Rover та Audi Q5;
    • мобільні телефони;
    • ювелірні вироби;
    • інші матеріальні цінності.

    Прокурори Тернопільської обласної прокуратури передали справу до суду. За статтею «Використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану» обвинуваченим загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, днями столичні правоохоронці викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески на підтримку Збройних сил України.

    А ще правоохоронці Київщини викрили псевдоволонтера, що привласнив кошти на форму для українських бійців.

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    Теги: росія окупанти війна волонтер Україна Тернопільщина жінка окупація Audi #stoprussia
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    На Тернопільщині псевдоволонтери купили собі елітні автівки за пожертви для ЗСУ