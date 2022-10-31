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У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
Над центром міста видно дим
фото з соцмереж

Імовірно, до окупантів завітала бавовна 

Удень 31 жовтня у центрі окупованого Донецька чутні вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці. Начебто поблизу готелю «Дружба» видно дим.

5 фото
На весь екран

Російські пропагандисти також повідомляють, що в місті неспокійно. Традиційно, вороги поспішають звинуватити в усьому ЗСУ.

У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео)  фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні понад 50 крилатих ракет із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).  

Теги: відео Донецьк вибух

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