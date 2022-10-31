Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух на аеродромі у РФ: розвідка повідомила про втрати окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух на аеродромі у РФ: розвідка повідомила про втрати окупантів
Вартість російського вертольота Ка-52 становить $16 млн
фото ілюстративне

На військово-повітряній базі РФ «Веретьє» проходять слідчі дії

На аеродромі в Псковській області Росії знищено два ударних вертольоти Ка-52, ще два суттєво пошкоджено. Про це повідомляє розвідка Міноборони.

«На військово-повітряній базі РФ «Веретьє» (Псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор» повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються.

«З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії», – зазначають у розвідці.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Україна розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти не можуть переміщувати техніку Антонівським мостом після ударів по ньому ЗСУ
ЗСУ знищили біля Антонівського мосту дві баржі, які окупанти готували для втечі
Сьогодні, 07:45
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн
Повітряні сили збили ворожий «Алігатор» на Херсонщині
Сьогодні, 12:11
Окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по території України, майже всі ракети знищені силами ППО
Повітряні сили збили вранці над Україною понад 40 ракет
Сьогодні, 10:18

Соціум

Вибух на аеродромі у РФ: розвідка повідомила про втрати окупантів
Вибух на аеродромі у РФ: розвідка повідомила про втрати окупантів
Падіння російської ракети у Молдові: перші деталі (фото, відео)
Падіння російської ракети у Молдові: перші деталі (фото, відео)
У Росії стався вибух на військовому аеродромі, знищено два вертольоти
У Росії стався вибух на військовому аеродромі, знищено два вертольоти
У Молдові впала російська ракета (фото)
У Молдові впала російська ракета (фото)
Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей
Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей
Обвал мосту в Індії. Щонайменше 140 загиблих, триває пошукова операція (відео)
Обвал мосту в Індії. Щонайменше 140 загиблих, триває пошукова операція (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
63K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
22K
У Херсоні прогриміли вибухи
19K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
16K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
14K
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту