Вибух на аеродромі у РФ: розвідка повідомила про втрати окупантів

На військово-повітряній базі РФ «Веретьє» проходять слідчі дії

На аеродромі в Псковській області Росії знищено два ударних вертольоти Ка-52, ще два суттєво пошкоджено. Про це повідомляє розвідка Міноборони.

«На військово-повітряній базі РФ «Веретьє» (Псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор» повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються.

«З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії», – зазначають у розвідці.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.