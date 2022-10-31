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У Росії стався вибух на військовому аеродромі, знищено два вертольоти

Надія Клочко
glavcom.ua
У Росії стався вибух на військовому аеродромі, знищено два вертольоти
Внаслідок вибуху на аеродромі у РФ пошкоджено два гелікоптери
фото ілюстраційне

За даними ЗМІ, вибух прогримів на аеродромі у РФ поблизу кордону з Латвією

Два російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області (Росія). Вибух стався вчора, 30 жовтня, близько 22 години, повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що вибух стався на військовому аеродромі поблизу кордону з Латвією, а також відомо, що гелікоптери були на ремонті.

«Бойові машини знаходилися на території військового аеродрому, який розташований неподалік російсько-латвійського кордону. Гелікоптери були непридатні для експлуатації - вони знаходилися на ремонті», – зазначають ЗМІ.

Причини вибуху наразі невідомі. Згідно з повідомленням, від вибуху уламки фюзеляжу розкидало на 200 м довкола.

До слова, російські окупаційні війська, за даними Генштабу ЗСУ, втратили в Україні щонайменше 253 гелікоптери

Нагадаємо, 21 жовтня у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу. 

Також в ніч на 26 жовтня у російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів.

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Теги: вертоліт аеродром вибух росія

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