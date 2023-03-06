У Волновасі окупанти змушують студентів ремонтувати техніку

На території міського училища росіяни облаштували базу з відновлення техніки

Російські загарбники у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області примушують студентів лагодити свою пошкоджену техніку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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«В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники примусили здати кров для потреб російської армії.

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До слова, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.