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У восьми населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У восьми населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей
Усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника буде вивезено до початку холодів
фото з відкритих джерел

Під евакуацію підпадає приблизно 250 дітей

У восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області буде проведена обов’язкова евакуація дітей. Усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника буде вивезено до початку холодів. Відповідне рішення Донецької ОВА було одноголосно підтримане на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації, повідомляє  пресслужба Міністерства реінтеграції. 

Як зазначається, спочатку евакуйованих направляють у гуманітарний хаб. Там вони можуть перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу.

Далі їх прийме Житомирщина. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Завдяки координації Донецької ОВА, підтримці Нацполіції та ДСНС 41 дитину вже вивезено у безпечні місця.

«Хочу подякувати представникам ОВА, спеціальному підрозділу Національної поліції «Білі Янголи», ДСНС та усім, хто допомагає з евакуацією дітей. Ми відповідаємо за їхнє життя та здоров’я», – наголосила віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше Херсонська ОВА закликала терміново евакуюватися мешканців лівобережжя.

Теги: Ірина Верещук евакуація Донеччина

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