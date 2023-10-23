У восьми населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей

Усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника буде вивезено до початку холодів

Під евакуацію підпадає приблизно 250 дітей

У восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області буде проведена обов’язкова евакуація дітей. Усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника буде вивезено до початку холодів. Відповідне рішення Донецької ОВА було одноголосно підтримане на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, спочатку евакуйованих направляють у гуманітарний хаб. Там вони можуть перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу.

Далі їх прийме Житомирщина. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Завдяки координації Донецької ОВА, підтримці Нацполіції та ДСНС 41 дитину вже вивезено у безпечні місця.

«Хочу подякувати представникам ОВА, спеціальному підрозділу Національної поліції «Білі Янголи», ДСНС та усім, хто допомагає з евакуацією дітей. Ми відповідаємо за їхнє життя та здоров’я», – наголосила віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше Херсонська ОВА закликала терміново евакуюватися мешканців лівобережжя.