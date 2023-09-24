Московські священники на Донеччині ігнорують обстріли і кличуть вірян на молебень

Правоохоронці перевіряють документи й транспортні засоби на блокпостах, щоб не допустити провокацій у лаврі

Московська церква порушує заборону на проведення масових заходів і наражає людей на небезпеку

23 і 24 вересня священнослужителі Свято-Успенської Святогірської лаври, попри постійні погрози обстрілів з боку Росії, проводять збори паломників на своїй території у Святогірську. Про це повідомляють джерела «Главкома» у Службі безпеки України.

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Збори відбулися з нагоди святкування Собору Святогірських святих, на яке зібралися віряни УПЦ МП по всій Україні для масового молебню.

Джерела у правоохоронних органах розповідають, що на місці вчора й сьогодні присутні представники СБУ. На блокпостах вони досі намагаються переконати вірян не їхати в лавру, яка щосекунди може опинитися під російськими обстрілами. За їхніми словами, зараз існує вірогідність прицільних обстрілів по споруді, у якій перебувають сотні вірян – разом із дітьми, яких привезли на Донеччину.

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Зараз у храмі відбувається служба. На ній присутні понад 300 людей з усієї України.

«Попри заборону регіональної влади на проведення масових заходів, у тому числі й релігійного характеру, неодноразових обстрілів безпосередньо лаври та її окремих будівель, настоятель Арсеній (митрополит Московського патріархату) та його братія ігнорують будь-які заборони, наражаючи людей на смертельну небезпеку. Зараз вони створюють вигідну ворогу атмосферу для провокацій і пропаганди.

Враховуючи, що священики УПЦ постійно вимагають «жертвувати на храм», це прямо вказує на зацікавленість попів не стільки служити Богу, як підтримувати «церковний бізнес» Росії в Україні, який йде до дна разом із Росією», – зауважив представник СБУ.

Правоохоронці перевіряють документи й транспортні засоби на блокпостах, щоб не допустити провокацій у лаврі фото: glavcom.ua

Правоохоронці перевіряють документи й транспортні засоби на блокпостах, щоб не допустити провокацій у лаврі фото: glavcom.ua

Нині, для убезпечення ситуації, на блокпостах перебувають правоохоронці. Вони перевіряють документи й транспортні засоби, аби не допустити провокацій «зсередини» лаври.

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Нагадаємо, у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

Однак Стефанчук заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП. Цю думку вже розкритикував народний депутат Віктор Балога.