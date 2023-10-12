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Танки, БТР та бойовики: ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку біля Авдіївки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Танки, БТР та бойовики: ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку біля Авдіївки (відео)
фото ілюстративне

За добу воїни ССО знищили вісім одиниць важкої техніки та десятки окупантів на Донецькому напрямку 

На Авдіївському напрямку українські захисники за останню добу знищили вісім одиниць важкої техніки та ліквідували десятки окупантів. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

«Авдіївка: за добу воїни ССО знищили вісім одиниць важкої техніки та десятки окупантів. Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції. Одними з перших у бій вступили воїни ССО.

Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го полку ССО знищено:

  • п’ять танків;
  • одна БМП;
  • один БТР;
  • один бронеавтомобіль «Тигр»;
  • десятки одиниць живої сили противника.

«Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами», - додали військові.

Триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Теги: військові Авдіївка Донеччина війна

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