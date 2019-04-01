Правоохоронці не знайшли вибухівки у ТРЦ на Майдані Незалежності



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Проводилася евакуація близько 2000 осіб

В результаті перевірки правоохоронцями будівлі торговельно-розважального комплексу «Глобус» на Майдані Незалежності небезпечних предметів та речовин не виявлено. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як повідомлялося, на спецлінію 102 звернувся представник торгового центру і повідомив, що на електронну пошту закладу надійшов лист про замінування.

За викликом відразу виїхали фахівці профільних служб для проведення перевірки торгових приміщень та прилеглої території.

Проводилася евакуація близько 2000 осіб.

«Після ретельної перевірки об'єкта та прилеглої території небезпечних предметів та речовин не виявлено. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання псевдо мінера», - інформують у поліції.

Нагадаємо, 31 березня що столичні правоохоронці перевіряли інформацію щодо замінування готелю у Києві на вулиці Інститутській.