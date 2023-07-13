На Хмельниччині пролунав вибух

В області триває повітряна тривога

У ніч на 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

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«В області було чути звуки вибухів», – йдеться в повідомленні, опублікованому о 1:13.

ОВА закликала жителів регіону залишатися в укриттях до відбою загрози.

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Нагадаємо, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.

До слова, завершився 504-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти Укарїни. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА.