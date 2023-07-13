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На Хмельниччині пролунав вибух

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунав вибух
Окупанти атакували Хмельниччину
фото: РБК (ілюстративне)

В області триває повітряна тривога

У ніч на 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

«В області було чути звуки вибухів», – йдеться в повідомленні, опублікованому о 1:13.

ОВА закликала жителів регіону залишатися в укриттях до відбою загрози.

Нагадаємо, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.

До слова, завершився 504-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти Укарїни. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА.

Теги: Хмельниччина вибух тривога

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