У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Мешканцям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 1:12 у Київській області (без Києва) пролунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека охопила північні та центральні регіони. Ворог може атакувати ударними дронами і ракетами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Ракетна небезпека та загроза застосування ворогом ударних БпЛА стосується Черкаської та Чернігівської областей. На Кіровоградщині, за даними військових, тривога лунає через запуск дронів.

Мешканцям областей, де фіксується небезпека, слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

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Оновлено о 1:22

Повітряна тривога оголошена в Києві. Повітряні сили попередили про загрозу атаки ударних БпЛА Shahed.

Мапа тривог станом на 1:22:

Нагадаємо, завершилася 503-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальні безпілотники типу Zala. Також ворог завдав 54 авіаційні удари та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.