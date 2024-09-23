Заступницю прокурора Запорізької області викрито на хабарі в $40 тис.

Правоохоронці викрили посадовицю «на гарячому» під час одержання усієї суми хабаря

За $40 тис. посадовиця мала внести зміни у кримінальному провадженні

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника прокурора Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба НАБУ

За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні фото: Telegram/НАБУ

Під час одержання усієї суми хабаря правоохоронці викрили «на гарячому». Наразі вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн.

Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністрації та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.