Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Заступницю прокурора Запорізької області викрито на хабарі в $40 тис.

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Заступницю прокурора Запорізької області викрито на хабарі в $40 тис.
Правоохоронці викрили посадовицю «на гарячому» під час одержання усієї суми хабаря
фото: Telegram/НАБУ

За $40 тис. посадовиця мала внести зміни у кримінальному провадженні

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника прокурора Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба НАБУ

За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні
За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні
фото: Telegram/НАБУ

Під час одержання усієї суми хабаря правоохоронці викрили «на гарячому». Наразі вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн.

Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністрації та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.  

Читайте також:

Теги: Запоріжжя корупція в Україні НАБУ САП прокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський подякував військовим, яким вдалося вразити арсенали зброї на території РФ
Зеленський про удари по арсеналах РФ: робимо це завдяки нашій зброї
21 вересня, 20:44
Правоохоронці провели понад 129 обшуків, під час яких вилучили значну кількість зброї та боєприпасів
Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб
21 вересня, 15:19
НАЗК 10 вересня завершило моніторинг способу життя Вітюка
НАЗК не виявило незаконного збагачення у ексголови кібердепартаменту СБУ Вітюка
20 вересня, 15:27
Суд призначив чоловіку максимальне покарання, можливе за цією статтею – 15 років позбавлення волі
Суд оголосив максимальний вирок у справі про зґвалтування восьмирічної дитини у Києві
18 вересня, 12:51
Шуфричу та його помічнику інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону
Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву
6 вересня, 09:39
Омбудсмен повідомив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли дані про кримінальне порушення за статтею про «необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження»
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
5 вересня, 21:37
Алек Болдвін
Вбивство Галини Хатчінс. Прокурор просить відновити справу
5 вересня, 20:08
Правоохоронці підозрюють Кириленка у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні
Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку
28 серпня, 12:47
Офс Генпрокурора не називає прізвища підозрюваного, однак нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що йдеться про Артема Дмитрука
Нардепу повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового
25 серпня, 17:36

Кримінал

Заступницю прокурора Запорізької області викрито на хабарі в $40 тис.
Заступницю прокурора Запорізької області викрито на хабарі в $40 тис.
Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих
Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих
ДБР викрило посадовця Мін’юсту, який за хабарі змушував працювати в'язнів
ДБР викрило посадовця Мін’юсту, який за хабарі змушував працювати в'язнів
У Тернополі водійка збила на смерть дитину (фото)
У Тернополі водійка збила на смерть дитину (фото)
В Ужгороді затримано чоловіка, який підірвав гранату біля будинку
В Ужгороді затримано чоловіка, який підірвав гранату біля будинку
Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб
Правоохоронці викрили масштабну схему продажу наркотиків та зброї: затримано 116 осіб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
14K
Прогноз магнітних бур на 23-24 вересня: якою буде сонячна активність
13K
ЗСУ могли б звільнити Крим за два тижні: офіцер назвав умову
8091
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7449
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua