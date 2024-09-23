Заступницю прокурора Запорізької області викрито на хабарі в $40 тис.
За $40 тис. посадовиця мала внести зміни у кримінальному провадженні
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника прокурора Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба НАБУ
За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.
Під час одержання усієї суми хабаря правоохоронці викрили «на гарячому». Наразі вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн.
Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністрації та керівнику суб’єкта господарської діяльності.
До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.
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