Львівська облрада вимагає від Зеленського скасувати «інспекції» російських бойовиків



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За останніми даними, сьогоднішню інспекцію вирішили поки перенести

Львівська обласна рада ухвалила звернення до Зеленського із вимогою скасувати рішення про проведення так званої «інспекції» українських позицій російськими бойовиками.

Звернення у Facebook опублікував голова облради Олександр Ганущин.

«Сьогодні під час президії Львівської обласної ради депутати підписали звернення до Верховного Головнокомандувача України, Президента України Володимира Зеленського щодо вжиття невідкладних заходів із недопущення «спільних інспекцій» з представниками агресора на лінії розмежування. А також щодо негайної заміни учасників Тристоронньої контактної групи, котрі своїми діями завдають шкоди державним інтересам України та підривають її обороноздатність», - пише Ганущин.



«Відповідного листа з підписами депутатів обласної ради буде скеровано на адресу Глави держави з метою належного реагування на відверту зраду українських національних інтересів та продовження здійснення антиукраїнської політики», - наше голова облради.

Нагадаємо, за годину до запланованої перевірки джерело в Офісі президента повідомило, що інспекція сьогодні не відбудеться.

Нагадаємо, сьогодні колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.