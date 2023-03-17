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У ЗСУ відреагували на інтерв’ю «Купола»: військовий не мав дозволу на спілкування з журналістами

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У ЗСУ відреагували на інтерв’ю «Купола»: військовий не мав дозволу на спілкування з журналістами
фото: telegraf.com.ua

У Десантно-штурмових військах відреагували на інтерв’ю офіцера Анатолія Козла для «The Washington Post». У ньому військовий скаржився на командування та погану підготовку бійців.

У Десантно-штурмових військах (ДШВ) заявили, що офіцер «Купол» не мав дозволу на спілкування з журналістами, а названі військовим втрати «завищеними». Про це повідомив речник ДШВ Валентин Шевченко у коментарі УП.

Речник ДШВ підтвердив, що Анатолія «Купола» призначать в один із навчальних центрів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«За фактом поширення в інтерв’ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку. Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було», – повідомив Валентин Шевченко.

Крім того, речник наголосив, що усі мобілізовані військовослужбовці ДШВ пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням у військові частини. Ба більше, за словами Валентина Шевченка, підготовка проходить як і в навчальних центрах ДШВ, так і у Великобританії.

«Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори», – зазначив речник ДШВ. 

Нагадаємо, що раніше військовий Анатолій «Купол» повідомив про тиск з боку військового керівництва через інтерв’ю «The Washington Post». Також він розповів про зняття з посади.

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Теги: військові втрати ЗСУ війна

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