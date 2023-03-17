У ЗСУ відреагували на інтерв’ю «Купола»: військовий не мав дозволу на спілкування з журналістами

У Десантно-штурмових військах відреагували на інтерв’ю офіцера Анатолія Козла для «The Washington Post». У ньому військовий скаржився на командування та погану підготовку бійців.

У Десантно-штурмових військах (ДШВ) заявили, що офіцер «Купол» не мав дозволу на спілкування з журналістами, а названі військовим втрати «завищеними». Про це повідомив речник ДШВ Валентин Шевченко у коментарі УП.

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Речник ДШВ підтвердив, що Анатолія «Купола» призначать в один із навчальних центрів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«За фактом поширення в інтерв’ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку. Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

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Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було», – повідомив Валентин Шевченко.

Крім того, речник наголосив, що усі мобілізовані військовослужбовці ДШВ пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням у військові частини. Ба більше, за словами Валентина Шевченка, підготовка проходить як і в навчальних центрах ДШВ, так і у Великобританії.

«Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори», – зазначив речник ДШВ.

Нагадаємо, що раніше військовий Анатолій «Купол» повідомив про тиск з боку військового керівництва через інтерв’ю «The Washington Post». Також він розповів про зняття з посади.