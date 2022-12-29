У Херсоні лунають вибухи
Офіційні джерела поки що ніяк не коментували повідомлення про вибухи
У четвер, 29 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Офіційні джерела поки що ніяк не коментували повідомлення про вибухи і не називали їх причину.
Карта повітряних тривог станом на 22:00 виглядає наступним чином:
Відзначимо, у четвер, 29 грудня, росіяни обстріляли Обласний кардіологічний диспансер у Херсоні.
Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському – веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.
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