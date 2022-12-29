У Херсоні лунають вибухи

Офіційні джерела поки що ніяк не коментували повідомлення про вибухи

У четвер, 29 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційні джерела поки що ніяк не коментували повідомлення про вибухи і не називали їх причину.

Карта повітряних тривог станом на 22:00 виглядає наступним чином:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відзначимо, у четвер, 29 грудня, росіяни обстріляли Обласний кардіологічний диспансер у Херсоні.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському – веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.