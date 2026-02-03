Головна Країна Події в Україні
Убивство поліцейських на Черкащині: керівник поліції відсторонився від виконання обов’язків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава поліції Черкащини вважає, що припинення виконання службових обов'язків забезпечить об’єктивність розслідування трагедії
фото: Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Олег Гудима повідомив, що рішення про його відсторонення було виваженим

Керівник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Олег Гудима припинив виконання службових обов'язків на час проведення розслідування у справі про вбивство чотирьох поліцейських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Черкащини.

«У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування», – повідомив він.

Раніше «Главком» писав про те, що у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено.

У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства загинули четверо правоохоронців
У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства загинули четверо правоохоронців
фото з відкритих джерел

Згодом стало відомо, що Поліцейських застрелив 59-річний житель Корсунщини, колишній військовослужбовець. Колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець ЗСУ Ярослав Нищик вказав ім’я чоловіка, якого пов’язав із вбивством поліцейських на Черкащині та опублікував допис, у якому виклав власну версію подій.

За словами Нищика, вбивця чотирьох правоохоронців – Сергій Русінов, з яким автор допису проходив службу під час повномасштабної війни у 158-му та 198-му батальйонах. Він також стверджував, що загиблий нібито мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком.

До слова, голова Національної поліції Іван Вигівський розповів деталі про трагедію в Черкаській області. Стрілянина в поліцейських офіцерів громади сталася за 500 метрів від будинку підозрюваного.

вбивство поліцейських Черкащина

