На Запоріжжі партизани ліквідували групу окупантів
В одному з будинків, які зайняли окупанти, прогримів вибух
У тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі сили спротиву підірвали російських терористів. Про це повідомляє Центр нацспротиву.
«В одному з будинків, які зайняли окупанти, прогримів вибух. Підпілля на тимчасово окупованих територіях продовжує свою роботу», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що партизанам вдалося ліквідувати групу окупантів, які зайняли один з будинків в місті. Також є поранені.
Раніше повідомлялося, що рашисти активно шукають українських партизан в окупованих містах.
Також розвідка розповіла про діяльність українських партизанів у Криму.
До слова, у Росії зростає рух опору. У ніч на 4 січня партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.
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