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На Запоріжжі партизани ліквідували групу окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Запоріжжі партизани ліквідували групу окупантів
фото ілюстративне

В одному з будинків, які зайняли окупанти, прогримів вибух

У тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі сили спротиву підірвали російських терористів. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

«В одному з будинків, які зайняли окупанти, прогримів вибух. Підпілля на тимчасово окупованих територіях продовжує свою роботу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партизанам вдалося ліквідувати групу окупантів, які зайняли один з будинків в місті. Також є поранені.

Раніше повідомлялося, що рашисти активно шукають українських партизан в окупованих містах.

Також розвідка розповіла про діяльність українських партизанів у Криму.

До слова, у Росії зростає рух опору. У ніч на 4 січня партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Теги: партизани Україна окупанти росія війна

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