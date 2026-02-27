Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)

Ворожі війська масовано застосовують запалювальні боєприпаси, цілеспрямовано знищують житлову забудову та вцілілих мешканців

Прифронтова Костянтинівка на Донеччині перетворюється на місто-привид. Російські війська масовано застосовують запалювальні боєприпаси, цілеспрямовано знищуючи житлову забудову та вцілілих мешканців. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили кадри, що фіксують черговий воєнний злочин окупантів. інформує «Главком».

Росіяни систематично використовують запалювальні боєприпаси, які спричиняють масштабні пожежі в приватному секторі та багатоповерхівках. Гасити такі займання під обстрілами майже неможливо.

Окупанти не просто обстрілюють місто, а буквально полюють на людей. За словами очевидців, ворожі дрони та артилерія б'ють по місцях, де ще залишаються ознаки життя: дим із пічних труб, пункти видачі води чи підвали з мешканцями.

Бійці 28-ї бригади наголошують, що подібні атаки – не поодинокі випадки, а системна тактика ворога.

