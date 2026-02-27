Головна Країна Події в Україні
Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Окупанти щедро обстрілюють Костянтинівку запалювальними боєприпасами
фото: скрин з відео

Ворожі війська масовано застосовують запалювальні боєприпаси, цілеспрямовано знищують житлову забудову та вцілілих мешканців

Прифронтова Костянтинівка на Донеччині перетворюється на місто-привид. Російські війська масовано застосовують запалювальні боєприпаси, цілеспрямовано знищуючи житлову забудову та вцілілих мешканців. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили кадри, що фіксують черговий воєнний злочин окупантів. інформує «Главком». 

Росіяни систематично використовують запалювальні боєприпаси, які спричиняють масштабні пожежі в приватному секторі та багатоповерхівках. Гасити такі займання під обстрілами майже неможливо.

Окупанти не просто обстрілюють місто, а буквально полюють на людей. За словами очевидців, ворожі дрони та артилерія б'ють по місцях, де ще залишаються ознаки життя: дим із пічних труб, пункти видачі води чи підвали з мешканцями.

Бійці 28-ї бригади наголошують, що подібні атаки – не поодинокі випадки, а системна тактика ворога. 

Нагадаємо, у французькій провінції Бретань завершився фінальний етап навчань Exercise Orion, де понад 600 десантників імітували захоплення стратегічних об'єктів та утримання плацдармів. Британська 16-та та французька 11-та повітряно-десантні бригади готувались до ролі «гарантів миру» на українській землі. 

Ці навчання мали на мету підготувати десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО. Ця підготовка є частиною навчань «Оріон», які завершаться 3 березня.

У міноборони Британії заявили, що в навчаннях «Оріон» беруть участь близько 2000 британських і французьких військових. Ці навчання являють собою випробувальну місію з «підтримки союзника по НАТО в боротьбі з повстанським рухом і загрозою вторгнення».

Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина Україна

