Удар по чернігівській багатоповерхівці: патрульні показали перші хвилини після атаки

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Удар по чернігівській багатоповерхівці: патрульні показали перші хвилини після атаки
Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок
фото: Патрульна поліція

Унаслідок ворожої атаки загинула людина, ще десятеро людей постраждали

Удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки, повідомляє «Главком».

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Патрульні разом з іншими службами оперативно прибули на місце: евакуювали людей, деблокували постраждалих, виносили поранених і передавали їх медикам, забезпечували публічний порядок та безперешкодний проїзд спецтехніки. Станом на цей час відомо про 10 постраждалих, серед них три дитини.

Нагадаємо, 24 грудня російські загарбники вдарили безпілотником по чернігівській багатоповерхівці.  Раніше російські терористи атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Унаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів.

До слова, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди.

