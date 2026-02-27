«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року

«Укрзалізниця» внесла тимчасові корективи у графіки руху та маршрути поїздів

У Запоріжжі приміські поїзди можуть затриматися до години через перебої з електропостачанням

«Укрзалізниця» оприлюднила оперативну інформацію про зміни в русі потягів станом на 27 лютого. Обмеження та коригування графіків пов’язані з безпековою ситуацією в низці регіонів, пише «Главком».

Херсонщина

Зазначається, що на Херсонщині рух поїздів організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації. Пасажирів закликають уважно стежити за сповіщеннями в застосунку «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. На ніжинському напрямку приміське сполучення працює за адаптованими графіками.

Харківщина та Донеччина

На Харківщині від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку – за розкладом.

Запоріжжя

Після нічного обстрілу в місті фіксували перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути – можливі затримки до години, скасувань рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

№86/85 Львів – Запоріжжя – Львів;

№128/127 Львів – Запоріжжя – Львів;

№6 Ясіня – Запоріжжя;

№40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі здійснюється переважно автобусними трансферами.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.