«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року
У Запоріжжі приміські поїзди можуть затриматися до години через перебої з електропостачанням
«Укрзалізниця» оприлюднила оперативну інформацію про зміни в русі потягів станом на 27 лютого. Обмеження та коригування графіків пов’язані з безпековою ситуацією в низці регіонів, пише «Главком».
Херсонщина
Зазначається, що на Херсонщині рух поїздів організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації. Пасажирів закликають уважно стежити за сповіщеннями в застосунку «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.
Сумщина та Чернігівщина
Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. На ніжинському напрямку приміське сполучення працює за адаптованими графіками.
Харківщина та Донеччина
На Харківщині від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку – за розкладом.
Запоріжжя
Після нічного обстрілу в місті фіксували перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути – можливі затримки до години, скасувань рейсів немає.
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:
- №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів;
- №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів;
- №6 Ясіня – Запоріжжя;
- №40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино.
Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі здійснюється переважно автобусними трансферами.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.
