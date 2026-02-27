Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року
«Укрзалізниця» внесла тимчасові корективи у графіки руху та маршрути поїздів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Запоріжжі приміські поїзди можуть затриматися до години через перебої з електропостачанням

«Укрзалізниця» оприлюднила оперативну інформацію про зміни в русі потягів станом на 27 лютого. Обмеження та коригування графіків пов’язані з безпековою ситуацією в низці регіонів, пише «Главком».

Херсонщина

Зазначається, що на Херсонщині рух поїздів організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації. Пасажирів закликають уважно стежити за сповіщеннями в застосунку «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. На ніжинському напрямку приміське сполучення працює за адаптованими графіками.

Харківщина та Донеччина

На Харківщині від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку – за розкладом.

Запоріжжя

Після нічного обстрілу в місті фіксували перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути – можливі затримки до години, скасувань рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

  • №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів;
  • №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів;
  • №6 Ясіня – Запоріжжя;
  • №40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино.

 Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі здійснюється переважно автобусними трансферами.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вагон рейсу Чоп – Барвінкове, який Росія атакувала 27 січня 2026 року
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото)
24 лютого, 20:41
Обсяг державного замовлення на 2026 рік встановлено на рівні 16 млрд грн
Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень
19 лютого, 16:56
Відновлено рух потягів на пошкодженій дільниці у Лозовій на Харківщині
Відновлено рух потягів на пошкодженій дільниці у Лозовій на Харківщині
16 лютого, 10:39
Залежно від обстановки
Рух потягів на півночі країни зазнає тимчасових змін: деталі від «Укрзалізниці»
13 лютого, 10:40
Згідно з рішенням уряду, гроші, за які буде куплено залізничні вагони, надійдуть Мінрозвитку
Уряд переспрямував понад 1,41 млрд грн на купівлю пасажирських вагонів
13 лютого, 10:15
«Укрзалізниця» оприлюднила оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах
«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками
9 лютого, 10:34
Журналістка Оксана Соколова розповіла про допомогу Укрзалізниці пасажирам у Холмі
«Українське диво». Журналістка розповіла, чим її здивувала «Укрзалізниця» в Польщі
30 сiчня, 12:42
На Вінниччині та Одещині тимчасово змінено рух приміських поїздів
На Вінниччині та Одещині тимчасово змінено рух приміських поїздів
28 сiчня, 16:12
Рятувальники завершили роботи після атаки РФ на пасажирський поїзд
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по потягу на Харківщині завершено
27 сiчня, 23:39

Події в Україні

«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року
Росія вдарила по центру Сум
Росія вдарила по центру Сум
Втрати ворога станом на 27 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Запоріжжя: окупанти здійснили масований обстріл безпілотниками, четверо поранених
Запоріжжя: окупанти здійснили масований обстріл безпілотниками, четверо поранених

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua