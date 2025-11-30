Сили оборони тестують нову зброю проти КАБів: що про неї відомо

За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів

Боротьба з КАБами залишається надзвичайно затратною та складною

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони випробовують нове озброєння, яке має знизити ефективність російських керованих авіабомб (КАБів). Деталей про сам зразок у Генштабі поки не розкривають. Ідеться про абсолютно нову систему чи про модернізацію існуючих засобів ППО – невідомо. Як інформує «Главком», про це пише видання Defense Express.

За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів. Водночас ця загроза залишається однією з найскладніших для української оборони.

Одним із найчастіше озвучуваних підходів є ідея знищувати не бомби, а літаки-носії та виробничі потужності в Росії. На практиці це потребує переваги в повітрі, щоб знищувати авіацію противника, а також великої кількості далекобійних ракет – крилатих чи балістичних – для ударів углиб території РФ.

Поки ж Україна не має достатнього арсеналу засобів такого рівня, боротьба з КАБами залишається надзвичайно затратною та складною.

З огляду на те, що про тестування повідомили саме зенітні ракетні війська, ймовірно, мова йде про новий ракетний комплекс або модифікований варіант уже існуючих систем.

Такий підхід виглядає логічним: після аналізу всіх доступних засобів оборона, вочевидь, вирішила створити власне рішення – самостійно або разом із партнерами.

Одне з головних питань – економічна ефективність. У жовтні Росія встановила «анти рекорд», скинувши понад 5 300 плануючих авіабомб. Для України це означає необхідність тисяч ракет, які практично завжди дорожчі за самі КАБи.

Тому навіть поява нового засобу протидії не означає швидкого розв’язання проблеми. Потрібний комплексний підхід: поєднання ППО, радіоелектронної боротьби, ударних можливостей та виробництва більш доступних ракет.

Раніше Міністерство оборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників, що дає змогу розгорнути їхнє повномасштабне серійне виробництво для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS) представила мобільну лазерну зброю Apollo потужністю до 150 кВт. Розробник стверджує, що це найбільш доступний у світі бойовий лазер такого класу, здатний збивати до 200 безпілотників на одному заряді без використання боєприпасів.

До слова, боротьба на полі бою між Україною та Росією давно вже не зводиться лише до кількості озброєнь – важливу роль відіграють технічні інновації та вміння імпровізувати. У широкому матеріалі CNN аналітики описують, як обидві сторони використовують і складні високотехнологічні засоби, і прості, але ефективні рішення.