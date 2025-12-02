Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО готує «план Б» на випадок провалу мирних переговорів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
НАТО готує «план Б» на випадок провалу мирних переговорів
«План Б» НАТО: союзники готові посилити підтримку України, якщо мирні переговори з Росією зазнають провалу
фото: NATO

Європейські союзники підтримують мирні ініціативи США, але сумніваються у готовності Путіна йти на компроміс

НАТО має «план Б» на випадок, якщо мирні переговори між Україною та Росією за участю США зазнають невдач. Про це на умовах анонімності розповіли у «Радіо Свобода» вісім дипломатів із держав-членів Альянсу. 

«Поки що у нас немає враження, що російський президент готовий відігравати конструктивну роль у переговорах – навпаки. Він посилив бомбардування України по цивільних об’єктах, по енергетичній інфраструктурі безпрецедентним чином», – зауважив один із посадовців НАТО.

Дипломати вважають, що нинішній етап переговорів критичний: «бо зараз справи йдуть як у скороварці», – зазначив один із них. Наскільки процес виправдає очікування, стане зрозуміліше після повернення спецпосланця США Стіва Віткоффа з Москви, де він 2 грудня зустрінеться з Володимиром Путіним.

За словами представників НАТО, російському лідеру можуть представити оновлений мирний план, який «до невпізнання» відрізняється від початкових 28 пунктів.

«Європи немає в кімнаті переговорів, але європейські погляди присутні за столом переговорів», – наголосив один із дипломатів. Ключовими і найскладнішими елементами потенційної угоди залишаються питання територій та безпекові гарантії для України.

«Щоб майбутній мир був справедливим та сталим, будь-яка домовленість зрештою має бути узгоджена, перш за все, із нашими українськими друзями», – підкреслив один зі співрозмовників Радіо Свобода в Альянсі.

Інший посадовець НАТО припустив – цілком можливо, що Путін «не зрушить ні на крок»:

«Це буде не тому, що Україна не була готова до компромісу, бо вони готові. Це також не буде тому, що Сполучені Штати продемонстрували брак зусиль, бо вони докладають їх чимало. Єдиною причиною провалу буде непохитність Росії… Єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти – це повна капітуляція України».

Європейські партнери України, у разі провалу нинішніх переговорів, готові перейти до альтернативних заходів.

«План Б для нас досить простий. Це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії», – пояснив дипломат подальшу стратегію.

Щодо довгострокових ризиків, дипломат додав, що Росія зможе швидше втілити деякі свої військові амбіції після війни, наприклад, нарощування сухопутних сил на Північному Заході.

«Росія зможе швидше реалізувати деякі зі своїх амбіцій після війни. Наприклад, нарощування (сухопутних військ - ред.) на Північному Заході… Це станеться швидше після війни… Це радше питання в тому, щоб забезпечити, щоб ми нарощували свої війська і створювали відповідний промисловий потенціал досить швидко, щоб ми були готові насамперед до стримування», – резюмував один із дипломатів.

Він підкреслив, що це питання полягає у швидкому нарощуванні власних військ та промислового потенціалу, щоб забезпечити ефективне стримування.

Нагадаємо, що у НАТО заявили, що Путін не демонструє жодної готовності до мирної угоди, попри дипломатичні зусилля Заходу. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від сьогоднішніх переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США.  

Читайте також:

Теги: росія війна путін Володимир Зеленський Україна переговори росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді стоїть за цим 28-пунктним планом?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
21 листопада, 19:03
Стамбул стане майданчиком для переговорів щодо перемир’я в Газі
Міністри закордонних справ зустрінуться в Стамбулі для обговорення перемир’я в Газі – Reuters
3 листопада, 14:01
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
17 листопада, 12:08
Наслідки удару по Запоріжжю
Удари по Запоріжжю, злив розмови Віткоффа та Ушакова: головне за ніч
26 листопада, 05:32
Руслан Стефанчук заявив, що Україна може перемогти РФ «тільки в єдності»
Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака
28 листопада, 18:58
Російські ракети та дрони в жовтні вивели з ладу понад половину українського газовидобутку
Атаки на газову інфраструктуру. Енергетичний експерт попередив європейців про можливий сценарій
3 листопада, 16:01
Стубб висміяв усі «здобутки» РФ із лютого 2022 року
Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»
16 листопада, 17:58
Джонсон вважає недостатньо рішучими протести інших західних країн проти «мирного плану» Трампа
Борис Джонсон розкритикував мирний план Трампа
22 листопада, 20:53
План США вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, вважає Умєров
Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова
23 листопада, 17:20

Політика

НАТО готує «план Б» на випадок провалу мирних переговорів
НАТО готує «план Б» на випадок провалу мирних переговорів
Візит Зеленського до Ірландії, переговори Путіна та Віткоффа. Головне за 2 грудня
Візит Зеленського до Ірландії, переговори Путіна та Віткоффа. Головне за 2 грудня
Жодних ознак. Розвідка НАТО оцінила готовність Путіна до миру
Жодних ознак. Розвідка НАТО оцінила готовність Путіна до миру
Трамп: США фінансово більше не причетні до війни в Україні
Трамп: США фінансово більше не причетні до війни в Україні
Путін та Віткофф зустрілися
Путін та Віткофф зустрілися
Російський диктатор заявив про готовність до війни з Європою
Російський диктатор заявив про готовність до війни з Європою

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua