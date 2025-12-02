НАТО готує «план Б» на випадок провалу мирних переговорів

Європейські союзники підтримують мирні ініціативи США, але сумніваються у готовності Путіна йти на компроміс

НАТО має «план Б» на випадок, якщо мирні переговори між Україною та Росією за участю США зазнають невдач. Про це на умовах анонімності розповіли у «Радіо Свобода» вісім дипломатів із держав-членів Альянсу.

«Поки що у нас немає враження, що російський президент готовий відігравати конструктивну роль у переговорах – навпаки. Він посилив бомбардування України по цивільних об’єктах, по енергетичній інфраструктурі безпрецедентним чином», – зауважив один із посадовців НАТО.

Дипломати вважають, що нинішній етап переговорів критичний: «бо зараз справи йдуть як у скороварці», – зазначив один із них. Наскільки процес виправдає очікування, стане зрозуміліше після повернення спецпосланця США Стіва Віткоффа з Москви, де він 2 грудня зустрінеться з Володимиром Путіним.

За словами представників НАТО, російському лідеру можуть представити оновлений мирний план, який «до невпізнання» відрізняється від початкових 28 пунктів.

«Європи немає в кімнаті переговорів, але європейські погляди присутні за столом переговорів», – наголосив один із дипломатів. Ключовими і найскладнішими елементами потенційної угоди залишаються питання територій та безпекові гарантії для України.

«Щоб майбутній мир був справедливим та сталим, будь-яка домовленість зрештою має бути узгоджена, перш за все, із нашими українськими друзями», – підкреслив один зі співрозмовників Радіо Свобода в Альянсі.

Інший посадовець НАТО припустив – цілком можливо, що Путін «не зрушить ні на крок»:

«Це буде не тому, що Україна не була готова до компромісу, бо вони готові. Це також не буде тому, що Сполучені Штати продемонстрували брак зусиль, бо вони докладають їх чимало. Єдиною причиною провалу буде непохитність Росії… Єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти – це повна капітуляція України».

Європейські партнери України, у разі провалу нинішніх переговорів, готові перейти до альтернативних заходів.

«План Б для нас досить простий. Це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії», – пояснив дипломат подальшу стратегію.

Щодо довгострокових ризиків, дипломат додав, що Росія зможе швидше втілити деякі свої військові амбіції після війни, наприклад, нарощування сухопутних сил на Північному Заході.

«Росія зможе швидше реалізувати деякі зі своїх амбіцій після війни. Наприклад, нарощування (сухопутних військ - ред.) на Північному Заході… Це станеться швидше після війни… Це радше питання в тому, щоб забезпечити, щоб ми нарощували свої війська і створювали відповідний промисловий потенціал досить швидко, щоб ми були готові насамперед до стримування», – резюмував один із дипломатів.

Він підкреслив, що це питання полягає у швидкому нарощуванні власних військ та промислового потенціалу, щоб забезпечити ефективне стримування.

Нагадаємо, що у НАТО заявили, що Путін не демонструє жодної готовності до мирної угоди, попри дипломатичні зусилля Заходу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від сьогоднішніх переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США.