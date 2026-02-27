Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині

На нафтобазі внаслідок удару спалахнула пожежа

У ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Луганська». Вона залучена в забезпеченні військ РФ, а також складів пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на обʼєкті зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого на тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. У мережі з’явилася інформація про «прильоти» в районі Алчевська Луганської області, зокрема в населеному пункті Лозівський.

До слова, у ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Луганську було атаковано нафтобазу.