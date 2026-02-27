Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині
фото: Генштаб ЗСУ

На нафтобазі внаслідок удару спалахнула пожежа

У  ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Луганська». Вона залучена в забезпеченні військ РФ, а також складів пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на обʼєкті зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого на тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. У мережі з’явилася інформація про «прильоти» в районі Алчевська Луганської області, зокрема в населеному пункті Лозівський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

До слова, у ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Луганську було атаковано нафтобазу.

Читайте також:

Теги: нафта Луганщина Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1435-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
28 сiчня, 08:22
Ситуація на фронті 2 лютого
Лінія фронту станом на 2 лютого 2026. Зведення Генштабу
2 лютого, 22:11
Донеччина багата на різноманітні корисні копалини, які оцінють в мільйони доларів
Названо найбагатший регіон України
4 лютого, 13:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 650 танків
Втрати ворога станом на 7 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
7 лютого, 07:28
Нині триває 1439-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року
1 лютого, 08:13
Нині триває 1442-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року
4 лютого, 08:32
РФ з початку війни втратила 11 684 танки
Втрати ворога станом на 20 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
20 лютого, 06:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 704 танки
Втрати ворога станом на 26 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:04
Уражено пункти управління, склади боєприпасів і МТЗ та ремонтну базу противника
Сили оборони атакували ракетами Atacms пункт управління армії РФ
24 лютого, 15:11

Події в Україні

Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)
Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)
Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині
Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви
На Харківщині російський дрон знищив будинок: є жертви
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua