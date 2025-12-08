Головна Країна Події в Україні
Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед поранених – дві дитини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед поранених – дві дитини
У Нікопольському районі постраждала 13-річна дівчинка
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Усі пожежі рятувальники ліквідували

На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак росіян загинула одна людина, ще п'ятеро поранені, серед них дві дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС. 

У Дніпрі внаслідок влучання зайнялася адмінбудівля. Пошкоджені три багатоквартирні будинки та автомобілі. Зокрема, у Криворізькому районі під час російської атаки загинув 51-річний чоловік. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін.

Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед поранених – дві дитини фото 1

Водночас у Павлоградському районі через обстріл поранені чотири людини, серед них 14-річний хлопець. Зайнявся приватний будинок, ще два зруйновані. Пошкоджені господарська споруда та автомобіль.

Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед поранених – дві дитини фото 2
Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед поранених – дві дитини фото 3

У Нікопольському районі постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки, школа мистецтв та авто. Усі пожежі рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад.

