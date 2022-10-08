Удар по Харкову: рятувальники розповіли про наслідки

Уночі в Харкові сталося чотири пожежі на місці ударів

У результаті чергового ракетного удару по Харкову сталося чотири пожежі у Салтівському районі міста. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.

«Горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення. Загальна площа пожеж склала близько 600 кв. м», - розповіли рятувальники.

До ліквідації пожеж за всіма адресами було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 100 чоловік особового складу ДСНС.

Останній осередок пожежі був ліквідований підрозділами ДСНС о 4:00.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що п'ять ракет типу С-300 були запущені із російського Бєлгорода.