Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Харкову: рятувальники розповіли про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Харкову: рятувальники розповіли про наслідки
Площа пожеж склала близько 600 кв. м
фото ілюстративне

Уночі в Харкові сталося чотири пожежі на місці ударів

У результаті чергового ракетного удару по Харкову сталося чотири пожежі у Салтівському районі міста. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.

«Горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення. Загальна площа пожеж склала близько 600 кв. м», - розповіли рятувальники.

До ліквідації пожеж за всіма адресами було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 100 чоловік особового складу ДСНС.

Останній осередок пожежі був ліквідований підрозділами ДСНС о 4:00.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що п'ять ракет типу С-300 були запущені із російського Бєлгорода.

Теги: Харків обстріл війна росія окупанти рятувальники пожежа ДСНС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вночі у Харкові прогриміли вибухи
Окупанти запустили по Харкову п’ять ракет: деталі прильотів
Сьогодні, 07:00
Окупанти продовжують обстрілювати Харків
Окупанти вдарили по центру Харкова: перші подробиці
Сьогодні, 01:18
У Харкові під час тривоги чутно звуки вибухів
У Харкові прогриміли потужні вибухи (відео)
Сьогодні, 00:47

Події в Україні

З’явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту
З’явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту
Потужна пожежа на Кримському мосту: реакція окупантів та їхні дії
Потужна пожежа на Кримському мосту: реакція окупантів та їхні дії
У Криму паніка: на АЗС величезні черги
У Криму паніка: на АЗС величезні черги
Удар по Харкову: рятувальники розповіли про наслідки
Удар по Харкову: рятувальники розповіли про наслідки
Пожежа на Кримському мосту: нові відео
Пожежа на Кримському мосту: нові відео
На Кримському мосту зруйнована автосмуга та залізнична гілка (фото)
На Кримському мосту зруйнована автосмуга та залізнична гілка (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
31K
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
30K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
13K
ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією (фото)
9503
Меркель заявила, що міцний мир у Європі неможливий без Росії: Банкова відреагувала
9484
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео

Новини

Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Сьогодні, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
Сьогодні, 07:09
Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW
Сьогодні, 06:27
У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Вчора, 14:11
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Вчора, 11:38

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту