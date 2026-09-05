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Союзники по НАТО відпрацювали полювання на російські підводні човни без участі США – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Союзники по НАТО відпрацювали полювання на російські підводні човни без участі США – Politico
Канадський військовий гелікоптер під час навчань НАТО біля узбережжя Ісландії
фото: Politico

Відсутність сил США підкреслює відступ Вашингтона від союзників по НАТО 

Країни НАТО провели щорічні навчання «Північний Вікінг» поблизу Ісландії, направлені на протидію російським підводним човнам у Північній Атлантиці. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Politico, уперше в історії цих маневрів до них не долучився жоден американський корабель чи літак.

До операції, яку очолив французький контрадмірал Ніколя Молітор, залучили німецькі літаки-розвідники, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Ще два роки тому в маневрах брали участь два десантні кораблі ВМС США із морською піхотою. Наразі більшість американського флоту передислоковано до Близького Сходу та Карибського басейну.

Відсутність сил США підкреслює відступ Вашингтона з регіону за другої адміністрації Трампа. Маневри мали на меті довести здатність європейських союзників і Канади захищати континент без безпосереднього американського лідерства.

Ісландія розташована на ключовому маршруті російського флоту між Гренландією, Ісландією та Великою Британією («проміжок GIUK»). Саме через цю ділянку російські атомні субмарини з баз на Кольському півострові заходять в Атлантичний океан. У НАТО наголошують, що контроль над цим проміжком є критичним: якщо РФ зможе його захопити, вона отримає панування в Атлантиці.

Раніше повідомлялося, що США готові підтримувати країни НАТО у відповідь на навмисні гібридні атаки. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи останні інциденти в Європі.

За словами Вітакера, члени Альянсу не повинні терпіти гібридні дії проти своїх територій. Він наголосив на необхідності бути готовими до таких загроз і давати їм чітку оцінку та відповідь. Водночас дипломат зазначив, що безпосередня реакція на конкретні інциденти залишається відповідальністю окремих країн, але Вашингтон підтримуватиме союзників.

Варто нагадати, що Польща пропонує встановити граничну кількість російських дипломатів у країнах Євросоюзу та скоротити видачу громадянам РФ шенгенських віз. Ще одна пропозиція – запровадити обов'язкові біометричні документи для росіян, які в'їжджають до ЄС. Сікорський пов'язує ці заходи з необхідністю посилити безпеку європейських держав на тлі російських гібридних операцій.

Заклики Польщі пролунали на тлі звинувачень Росії у диверсіях та інших гібридних операціях у європейських країнах. Зокрема, Німеччина офіційно поклала на Москву відповідальність за спробу атаки безпілотником поблизу аеропорту Лейпциг/Галле. Після цього Берлін оголосив про закриття російського генконсульства в Бонні та припинення угоди щодо російського культурного центру в Берліні.

Теги: США НАТО Ісландія військові навчання

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