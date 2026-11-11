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Палата представників США відхилила спробу оголосити імпічмент очільнику Пентагону

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Палата представників США відхилила спробу оголосити імпічмент очільнику Пентагону
Голова Пентагону Гегсет уникнув імпічменту
фото: AP

Більшість республіканців вважають, що дії Гегсета не відповідають критеріям, необхідних для імпічменту

Палата представників США з невеликою перевагою голосів провалила ініціативу щодо оголошення імпічменту міністру оборони Піту Гегсету. Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

За рішення передати відповідну резолюцію до комітету проголосували 211 конгресменів, тоді як 204 висловилися проти, що фактично зупинило подальший розгляд питання.

Автором ініціативи виступив республіканець Томас Массі, який звинуватив главу Пентагону в порушенні правил ведення війни в Ірані, а також у недотриманні норм законодавства під час військових операцій у Ємені, Венесуелі та Карибському басейні. Массі виявився єдиним представником Республіканської партії, який підтримав голосування, закликавши дотримуватися Конституції США. Більшість республіканців вважають, що дії Гегсета не відповідають критеріям тяжких злочинів чи проступків, необхідних для імпічменту.

Сам Піт Гегсет назвав спробу імпічменту політичним фарсом і наголосив на повній законності всіх проведених військових операцій. На захист очільника оборонного відомства виступив Дональд Трамп, позитивно оцінивши його роботу. Водночас лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив про намір повернутися до питання усунення Гегсета після того, як його партія отримає контроль над Конгресом.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: Піт Гегсет США імпічмент

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