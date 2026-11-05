Лубінець розкрив, що сказав Меланії Трамп під час зустрічі в Білому домі

Омбудсмен: Дякую, пані Меланіє, за небайдужість, людяність і готовність допомагати Україні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі у Білому домі подякував першій леді США Меланії Трамп за її особисту участь, сприяння та координацію гуманітарної місії в Олешках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Я сказав Меланії Трамп лише одне: не зупиняйтеся», – написав омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що завдяки Меланії Трамп вдалося відкрити можливість для порятунку українців.

«Але ця робота не має зупинятися. Є ще тисячі інших українців, які чекають на можливість порятунку: діти, цивільні на ТОТ, цивільні заручники, наші військовополонені. І ми повинні продовжувати шукати всі можливі шляхи для їхнього порятунку. Дякую, пані Меланіє, за небайдужість, людяність і готовність допомагати Україні. Дуже сподіваюся на продовження нашої спільної гуманітарної роботи!», – підсумував Лубінець.

Нагадаємо, у Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Сторони зібралися після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, якій передувало локальне припинення вогню.

Українську делегацію представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

До слова, Меланія Трамп написала листи президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну і передала їх українській та російській делегації на зустрічі у Білому домі.