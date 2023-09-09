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Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла
У результаті удару пошкоджені три адмінбудівлі, побиті сім житлових будинків
фото: ДСНС

До лікарень госпіталізовані 34 особи, що зазнали поранень у результаті ракетного удару

Кількість постраждалих у результаті ракетного удару по Кривому Рогу знову збільшилися. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За його даними, станом на ранок 9 вересня у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилася до 74, з них госпіталізовані 34 особи.

Як зазначив Вілкул, серед травмованих троє осіб у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.

Нагадаємо, 8 вересня під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа.  Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів.

У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 8 вересня було відомо про 55 постраждалих: один загиблий та 54 поранені. Серед травмованих – 9 працівників поліції.

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Теги: Кривий Ріг ракета окупанти війна

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