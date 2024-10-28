Росіяни атакували Кривий Ріг, є постраждалі

Росіяни завдали ракетного удару по місту

Росія сьогодні ввечері, 28 жовтня, здійснила ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали 10 людей. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі пошкоджено триповерховий житловий будинок. Попередньо постраждали 10 людей», – написав він.

За словами Лисака, у будинку та господарських спорудах виникла пожежа. Також пошкоджено медустанову, авто, газопровід. На місці працюють усі служби.

До слова, у Кіндійці на Херсонщині російські окупанти обстріляли карету швидкої допомоги, яка прибула на виклик до пораненого чоловіка після атаки дрона, що скинув вибухівку. Про це поінформували у Херсонській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено історичний обрис Харкова – Будинок Державної промисловості Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, внаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова минулої ночі постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина. Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей.

Як повідомлялося, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок.