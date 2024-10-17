Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2024 року

Росіяни продовжують наступати на Покровськ

Противник завдав за минулу добу один ракетний удар, застосувавши одну ракету, 49 авіаційних ударів – скинув 50 КАБів, задіяв для ударів 655 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті Фото: ISW

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 112 бойових зіткнень Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському напрямку та під Покровськом.

На Харківському напрямку

Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 65 окупантів вбитими та пораненими, знищено 16 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки та автомобіль. Окрім того, значно пошкоджено дві бойові броньовані машини, п’ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки ворога.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, дев’ять з них тривають.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в районах населених пунктів Греківки, Невського, Тернів та Торського. Нашим захисникам вдалось відбити 13 атак противника, бої тривають.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Ступочок. Всі спроби противника потіснити наших воїнів виявились марними.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Протягом минулого дня, загарбники один раз атакували позиції українських воїнів поблизу Торецька. Атаку відбито, противник успіху не мав.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

В районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове точилися бої. Відбито дев’ять наступальних та штурмових дій ворога. Ще два боєзіткнення триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій. Сьогоднішні втрати ворога попередньо складають 155 ліквідованих та поранених окупантів, також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки. Окрім того, БМП та два міномети були значно пошкоджені.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

За минулу добу нараховується 46 атак окупантів. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного. Двадцять шість ворожих штурмів відбито Силами оборони, на даний час бої не вщухають.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали три атаки ворога в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Підрозділи наших військ успішно відбили шість штурмових дій військ агресора на наші позиції.

Фото: deepstatemap

На інших напрямках – без особливих змін.

За минулу добу варто відзначити воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 425-го окремого штурмового батальйону, які завдають ворогу значних втрат в живій силі.

Нагадаємо, триває 966-й день повномасштабної війни в Україні.