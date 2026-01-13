Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників
Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова
фото: Нова пошта

РФ вбила чотирьох працівників пошти

«Нова пошта» назвала імена працівників, які загинули внаслідок атаки РФ по терміналу в передмісті Харкова вночі 13 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

РФ вбила чотирьох працівників пошти:

  • Віктор Пархоменко, 37 років.
  • Тарас Вовк, 34 роки.
  • Євгеній Єрмаков, 39 років. 
  • Дмитро Захаров, 23 роки.

«Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким», – наголосила «Нова пошта».

Нагадаємо, російські терористи вдарили ракетою по Харківському інноваційному терміналу «Нової пошти». Унаслідок атаки майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий. Від ракетного удару загинули четверо робітників «Нової пошти»: двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.

Читайте також:

Теги: Харків війна Нова пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європі Кремль дає зрозуміти – не можна розміщувати контингент в Україні
«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід
9 сiчня, 10:58
Героїчні підсумки-2025: спецоперації Сил оборони, якими Україна пишається найбільше
Героїчні підсумки-2025: спецоперації Сил оборони, якими Україна пишається найбільше
30 грудня, 2025, 16:30
Bloomberg: Росія платитиме за війну з Україною щонайменше до 2040-х років
Як довго Росія розплачуватиметься за війну? Аналіз Bloomberg
19 грудня, 2025, 13:16
Трамп і Стармер обговорили шляхи мирного вирішення війни в Україні
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
21 грудня, 2025, 23:17
Росія залучила до війни 150 іноземців
У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка
26 грудня, 2025, 12:35
На ударних БПЛА РФ помітили інфрачервоний захист
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
2 сiчня, 18:31

Події в Україні

Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників
Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників
Скандал у Буковелі. Магазин продавав куртку з написом «sochi.ru–2014»
Скандал у Буковелі. Магазин продавав куртку з написом «sochi.ru–2014»
Посадовець митного поста брав по $100 за кожен незаконно ввезений iPhone
Посадовець митного поста брав по $100 за кожен незаконно ввезений iPhone
Справа про держзраду: суд залишив Шуфрича під вартою
Справа про держзраду: суд залишив Шуфрича під вартою
Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: у лікарні помер поранений чоловік
Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: у лікарні помер поранений чоловік
Міноборони повідомило, яких ракет для ППО терміново потребує Україна
Міноборони повідомило, яких ракет для ППО терміново потребує Україна

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua