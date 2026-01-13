Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників
«Нова пошта» назвала імена працівників, які загинули внаслідок атаки РФ по терміналу в передмісті Харкова вночі 13 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
РФ вбила чотирьох працівників пошти:
- Віктор Пархоменко, 37 років.
- Тарас Вовк, 34 роки.
- Євгеній Єрмаков, 39 років.
- Дмитро Захаров, 23 роки.
«Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким», – наголосила «Нова пошта».
Нагадаємо, російські терористи вдарили ракетою по Харківському інноваційному терміналу «Нової пошти». Унаслідок атаки майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий. Від ракетного удару загинули четверо робітників «Нової пошти»: двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.
