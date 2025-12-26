У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка

Основними джерелами найманців є пострадянські країни та держави Глобального Півдня

У грудні 2025 року Росія залучила до війни проти України 150 іноземних найманців із 25 країн. Ще близько 200 іноземців готуються приєднатися до російської армії. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, передає пресслужба розвідки.

Як повідомляється, основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія і Китай.

Основною мотивацією іноземців є фінансова винагорода, спрощене громадянство та амністія для засуджених.

«Москва цілеспрямовано грає на економічній нестабільності бідних країн й обмежених шляхах легальної міграції, перетворюючи ці фактори на засіб контролю та тиску. Присутність громадян Китаю, Куби чи африканських країн активно використовується в пропагандистських наративах як доказ підтримки з боку «незахідного світу», – наголосив Іващенко.

Він додав, що залучення іноземців має виразний політичний підтекст: Москва прагне подати війну як конфлікт, що виходить далеко за межі двостороннього протистояння.

Нагадаємо, Росія продовжує залучати до служби у своїй армії для війни проти України громадян інших країн. Однією з них є Африка, звідки Росія шляхом обману залучає громадян Кенії у своє військо.

Один із завербованих Росією кенійців розповів, що за контактом він мав працювати охоронцем в РФ. Він пояснив, що його контракт передбачав такі послуги з його боку, як охоронна, приготування їжі або водіння. Проте, коли кенієць прибув до РФ, все виявилося інакшим.