Головна Країна Політика
search button user button menu button

У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка
Росія залучила до війни 150 іноземців
фото з відкритих джерел

Основними джерелами найманців є пострадянські країни та держави Глобального Півдня

У грудні 2025 року Росія залучила до війни проти України 150 іноземних найманців із 25 країн. Ще близько 200 іноземців готуються приєднатися до російської армії. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, передає пресслужба розвідки.

Як повідомляється, основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія і Китай.

Основною мотивацією іноземців є фінансова винагорода, спрощене громадянство та амністія для засуджених.

«Москва цілеспрямовано грає на економічній нестабільності бідних країн й обмежених шляхах легальної міграції, перетворюючи ці фактори на засіб контролю та тиску. Присутність громадян Китаю, Куби чи африканських країн активно використовується в пропагандистських наративах як доказ підтримки з боку «незахідного світу», – наголосив Іващенко.

Він додав, що залучення іноземців має виразний політичний підтекст: Москва прагне подати війну як конфлікт, що виходить далеко за межі двостороннього протистояння.

Нагадаємо, Росія продовжує залучати до служби у своїй армії для війни проти України громадян інших країн. Однією з них є Африка, звідки Росія шляхом обману залучає громадян Кенії у своє військо.

Один із завербованих Росією кенійців розповів, що за контактом він мав працювати охоронцем в РФ. Він пояснив, що його контракт передбачав такі послуги з його боку, як охоронна, приготування їжі або водіння. Проте, коли кенієць прибув до РФ, все виявилося інакшим.

Читайте також:

Теги: росія Москва Олег Іващенко війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 456 танків
Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:54
Стратегія примусу України до поступок Росії не зможе зупинити війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у компромісі
Блінкен пояснив, чому поступки України не зупинять Путіна
23 грудня, 03:19
Удару було завдано не в порту, а у відкритому морі
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі
13 грудня, 18:51
Армії РФ вдається просуватися зі швидкістю 1,5 км на місяць
Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ
12 грудня, 16:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 404 танків
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 грудня, 07:08
Згадка про Тимура Міндіча є на плівках НАБУ, пов’язаних із корупцією в енергетиці
Зниклий Міндіч обурений заочним арештом. Адвокат пішов в апеляцію
8 грудня, 21:04
Венс: «Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому»
Венс анонсував хороші новини щодо завершення війни
5 грудня, 06:14
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2
2 грудня, 17:11
Якщо буде наказ піти з Донбасу, військові не сприймуть його позитивно
Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ
29 листопада, 16:49

Політика

Вибори під час війни. Заступник голови ЦВК оцінив ризики
Вибори під час війни. Заступник голови ЦВК оцінив ризики
У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка
У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка
У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР
У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови
Які відкриті дані держава закрила цього року: повний перелік
Які відкриті дані держава закрила цього року: повний перелік
Подоляк назвав країни, які готові направити миротворців в Україну після війни
Подоляк назвав країни, які готові направити миротворців в Україну після війни

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua