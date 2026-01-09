«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід

Кому насправді адресована погроза

Друзі, щодо «Орєшніка» або «Скворешніка», як його в глузування називають українці. Це більше медійна зброя, серйозно. І якщо це він прилетів по Львівщині і завдав удару важким і тупим, як біографія Путіна, предметом по цілі – це більше про заголовки. Його неможливо збити тим, що зараз є в Україні? Можливо. Ну, ви ж не думаєте, що зараз вам командувач ВПС прямо і чітко відзвітує, що у нас є, що до нас йде і що випробовуємо, а що збираємося підірвати на їхній території. Ось так вийде і скаже: «Дорогі диванні експерти, доповідаю!» Тож, можливо, все не так і просто

По-друге, «Орєшнік» як така зброя, що проходить систему ППО, має сенс тільки як носій ядерного заряду. У цьому і сенс поділу 1200 кг, які ця ракета несе, на шість частин перед ударом. А якщо там звичайна вибухівка, то їх знову шість порцій по 200 кг. А не одна страшна в 1200. Звичайно, 200 кг це теж багато. Але той же «Іскандер» несе набагато більше. Як і «Кинджал». Там близько 480 кг. Скільки по нас вже цього всього прилітало? А збити відразу 10 ракет теж дуже важко. Але легше, ніж два або три роки тому, правда? Так що Путін трясе своїм сивим «Орєшніком» виключно як загрозу, що може начинити його ядеркою. І не нам загрожує, а Європі. Тому і летить цей дорогий і важкий зразок по Західній Україні.

Українці навіть ядерки не бояться, який сенс на нас витрачати дорогі ракети без начинки. А Європі Кремль дає зрозуміти – не можна розміщувати контингент в Україні. Навіть у Львівській області. Можемо шарахнути. Ось і все, цей театр одного актора не для нас, та й старий трагік все більше схожий на блазня. Занадто синій ніс, червоні очі і рука з кинджалом тремтить. Навіть у хвилини затемнення Путін знає, що якщо в бік Заходу полетить ядерна ракета, він через добу буде заздрити Мадуро. Медведєв може і зважився б, а бункерний старий просто стільки не вип'є...