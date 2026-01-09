Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європі Кремль дає зрозуміти – не можна розміщувати контингент в Україні
фото: скриншот з відео

Кому насправді адресована погроза

Друзі, щодо «Орєшніка» або «Скворешніка», як його в глузування називають українці. Це більше медійна зброя, серйозно. І якщо це він прилетів по Львівщині і завдав удару важким і тупим, як біографія Путіна, предметом по цілі – це більше про заголовки. Його неможливо збити тим, що зараз є в Україні? Можливо. Ну, ви ж не думаєте, що зараз вам командувач ВПС прямо і чітко відзвітує, що у нас є, що до нас йде і що випробовуємо, а що збираємося підірвати на їхній території. Ось так вийде і скаже: «Дорогі диванні експерти, доповідаю!» Тож, можливо, все не так і просто

По-друге, «Орєшнік» як така зброя, що проходить систему ППО, має сенс тільки як носій ядерного заряду. У цьому і сенс поділу 1200 кг, які ця ракета несе, на шість частин перед ударом. А якщо там звичайна вибухівка, то їх знову шість порцій по 200 кг. А не одна страшна в 1200. Звичайно, 200 кг це теж багато. Але той же «Іскандер» несе набагато більше. Як і «Кинджал». Там близько 480 кг. Скільки по нас вже цього всього прилітало? А збити відразу 10 ракет теж дуже важко. Але легше, ніж два або три роки тому, правда? Так що Путін трясе своїм сивим «Орєшніком» виключно як загрозу, що може начинити його ядеркою. І не нам загрожує, а Європі. Тому і летить цей дорогий і важкий зразок по Західній Україні.

Українці навіть ядерки не бояться, який сенс на нас витрачати дорогі ракети без начинки. А Європі Кремль дає зрозуміти – не можна розміщувати контингент в Україні. Навіть у Львівській області. Можемо шарахнути. Ось і все, цей театр одного актора не для нас, та й старий трагік все більше схожий на блазня. Занадто синій ніс, червоні очі і рука з кинджалом тремтить. Навіть у хвилини затемнення Путін знає, що якщо в бік Заходу полетить ядерна ракета, він через добу буде заздрити Мадуро. Медведєв може і зважився б, а бункерний старий просто стільки не вип'є...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія зброя війна путін українці ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
18 грудня, 2025, 00:29
Президент прокоментував позицію України щодо Донбасу
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
18 грудня, 2025, 11:09
Нині триває 1388-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року
12 грудня, 2025, 08:47
Семаки відвідували Німеччину, а перед поверненням додому здійснила кілька покупок
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
16 грудня, 2025, 15:14
Старшина бився з окупантами на херсонському та донецькому напрямках
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
22 грудня, 2025, 09:00
Станом на 1 січня 2026 року загалом під окупацією перебуває 116 165 км² української землі
Скільки української території росіяни окупували за 2025 рік – аналіз DeepState
1 сiчня, 22:34
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
4 сiчня, 01:22
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
23 грудня, 2025, 14:25
СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ
СБУ «привітала» окупантів з Різдвом: уражено важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ
25 грудня, 2025, 11:36

Кирило Сазонов

«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід
«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід
Куп'янськ, Покровськ та Грабовське – напрямки великої помилки РФ
Куп'янськ, Покровськ та Грабовське – напрямки великої помилки РФ
Чому Путін зациклився на Куп'янську
Чому Путін зациклився на Куп'янську
Найскладніші «10 метрів» у переговорах ще попереду
Найскладніші «10 метрів» у переговорах ще попереду
Чого чекати на фронті цієї зими?
Чого чекати на фронті цієї зими?
Путін та Донбас – мрія, яка ніколи не збудеться
Путін та Донбас – мрія, яка ніколи не збудеться

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua