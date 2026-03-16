Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
На місці події працювали усі екстрені служби міста
У ніч проти 16 березня ворог атакував Запоріжжя безпілотними літальними апаратами. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
За чотирма сусідніми адресами рятувальники ліквідували загоряння житлових будинків на загальній площі 230 кв. м.
На місці події працювали усі екстрені служби міста.
Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.
Згодом стало відомо, що у Запоріжжі знеструмлено понад 7,5 тис. абонентів через російську атаку.
Як відомо, у лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.
