Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю
фото: ДСНС Запоріжжя

На місці події працювали усі екстрені служби міста

У ніч проти 16 березня ворог атакував Запоріжжя безпілотними літальними апаратами. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За чотирма сусідніми адресами рятувальники ліквідували загоряння житлових будинків на загальній площі 230 кв. м.

фото: ДСНС Запоріжжя

На місці події працювали усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.

Згодом стало відомо, що у Запоріжжі знеструмлено понад 7,5 тис. абонентів через російську атаку.

Як відомо, у лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.

