Обстріл енергооб’єктів: Міненерго повідомило, де знеструмлено споживачів

Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 16 березня

Міненерго: Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері

Унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

«Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – наголошує Міненерго.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

Зауважимо, Кабінет міністрів оновив програму «Енергопідтримка ФОП», продовживши термін прийому заяв до 31 травня 2026 року. Уряд суттєво розширив перелік видів економічної діяльності, що мають право на допомогу.