Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова. Офіційна заява компанії

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова. Офіційна заява компанії
Ворог майже повністю знищив вантажний термінал компанії
фото: Facebook/Володимир Поперешнюк

Клієнти, чиї посилки були знищені, отримають компенсацію від «Нової пошти»

Російські терористи вдарили ракетою по Харківському інноваційному терміналу «Нової пошти». Унаслідок атаки майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Від ракетного удару загинули четверо робітників «Нової пошти»: двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Також внаслідок атаки поранено трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

Пресслужба компанії повідомила, що «Нова пошта» звʼяжеться з клієнтами, чиї посилки були знищені, та компенсує їхню вартість.

«Ми відновимо всі матеріальні втрати, все відбудуємо та компенсуємо, але, на жаль, людські життя повернути вже неможливо. Підтримуємо всіх постраждалих, надаємо необхідну медичну, психологічну та матеріальну допомогу», – зазначив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

Нагадаємо, уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв.

За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

У Шевченківському районі Харкова «шахед» влучив у дитячий санаторій.

До слова, Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

Теги: Нова пошта Харківщина обстріл

