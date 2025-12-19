Як довго Росія розплачуватиметься за війну? Аналіз Bloomberg

Bloomberg: Росія платитиме за війну з Україною щонайменше до 2040-х років

Після війни фінансовий тиск на бюджет РФ лише посилиться

Росія буде розплачуватися за повномасштабне вторгнення в Україну ще довго після завершення війни, оскільки зростання боргу й відсоткових платежів створює дедалі більший тиск на державні фінанси. Про це повідомляє Bloomberg.

У той час як президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни в Україні, майбутні витрати Москви й далі зростають, зазначає видання.

РФ різко наростила випуск облігацій федеральної позики після вичерпання більше ніж половини її резервних фондів. 2025 року їх розмістили на 7,9 трлн руб., що значно перевищує попередній рекорд, установлений 2020 року під час пандемії Covid-19.

Тоді основна ставка центрального банку становила лише 4,25%, а рік тому вона сягнула рекордного 21%.

Військові видатки Росії цього року зросли до 7,3% валового внутрішнього продукту, причому 2,2 процентних пункти цих видатків не пов'язані з війною в Україні.

Згідно з оцінкою ВВП на цей рік, підготовленою міністерством економіки країни, загальні видатки на оборону перевищують початковий бюджетний цільовий показник і сягають приблизно 15,8 трлн руб., зокрема приблизно 11 трлн руб., витрачених на вторгнення.

Хоча бюджетні видатки на оборону протягом наступних трьох років, за прогнозами Bloomberg, залишаться практично незмінними, видатки на обслуговування боргу й далі зростатимуть і перевищать сукупне зростання військового бюджету з початку повномасштабної війни.

Видатки на обслуговування боргу зараз становлять удвічі більше частки від загальних видатків, ніж до війни.

Наступного року вони, за прогнозами, перевищать сукупні державні видатки на охорону здоров'я й освіту. Якщо ж вони зростуть вище бюджетного плану, уряду доведеться скоротити видатки в інших сферах, щоб уникнути збільшення дефіциту.

Згідно з урядовим прогнозом, затвердженим цього тижня, борг Росії відносно ВВП зросте до понад 20% 2027 року й майже до 70% до 2042

Нагадаємо, що до жовтня 2025 року кожен третій російський регіон запровадив виплати за «сприяння у залученні громадян до укладення контракту про проходження військової служби».

На виплати вербувальникам з регіональних бюджетів вже витрачено не менше 2 млрд рублів – і це лише дані по 11 регіонах, які відзвітували про ці витрати. Більшості заради цього довелося використовувати кошти з резервних фондів.

Міністр оборони Росії Андрій Білоусов заявив, що у 2025 році витрати державного бюджету, безпосередньо пов'язані з війною, склали 5,1% валового внутрішнього продукту (ВВП).