Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
Трамп і Стармер обговорили шляхи мирного вирішення війни в Україні
фото: АР

Розмова між лідерами двох країн відбулася після переговорів між представниками США та російськими і українськими перемовниками у Флориді

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 21 грудня. Однією з головних тем розмови стало питання пошуку шляхів для «справедливого і тривалого завершення» війни в Україні, пише «Главком».

Як повідомила пресслужба британського уряду, під час бесіди Стармер поінформував Трампа про роботу «коаліції охочих», метою якої є підтримка мирної угоди та забезпечення стабільного припинення бойових дій.

«Ми сприяємо підтримці будь-якої мирної угоди, яка забезпечить справедливе і тривале припинення конфлікту», – зазначив прем'єр.

Розмова між лідерами двох країн відбулася після переговорів між представниками США та російськими і українськими перемовниками у Флориді.

Окрім ситуації в Україні, Стармер і Трамп обговорили питання на Близькому Сході, зокрема ситуацію в Секторі Гази, а також кадрові зміни в британському уряді, зокрема призначення Крістіана Тернера послом Великобританії в США. У Лондоні підкреслили, що це рішення «посилить відносини між двома країнами».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін.

На думку сенатора-республіканця Ліндсі Грема, якщо Кремль відмовиться від мирної угоди, президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. 

війна Дональд Трамп Кір Стармер переговори

