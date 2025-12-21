Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні

Розмова між лідерами двох країн відбулася після переговорів між представниками США та російськими і українськими перемовниками у Флориді

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 21 грудня. Однією з головних тем розмови стало питання пошуку шляхів для «справедливого і тривалого завершення» війни в Україні, пише «Главком».

Як повідомила пресслужба британського уряду, під час бесіди Стармер поінформував Трампа про роботу «коаліції охочих», метою якої є підтримка мирної угоди та забезпечення стабільного припинення бойових дій.

«Ми сприяємо підтримці будь-якої мирної угоди, яка забезпечить справедливе і тривале припинення конфлікту», – зазначив прем'єр.

Окрім ситуації в Україні, Стармер і Трамп обговорили питання на Близькому Сході, зокрема ситуацію в Секторі Гази, а також кадрові зміни в британському уряді, зокрема призначення Крістіана Тернера послом Великобританії в США. У Лондоні підкреслили, що це рішення «посилить відносини між двома країнами».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін.

На думку сенатора-республіканця Ліндсі Грема, якщо Кремль відмовиться від мирної угоди, президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.