Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати

Ще одна людина звернулась за медичною допомогою через день після удару

У вівторок, 12 серпня, знов зросла кількість постраждалих внаслідок удару по автовокзалу в Запоріжжі зросла, який Росія завдала за два дні до цього. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

«До 24 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Позавчора росіяни вдарили по будівлі автовокзалу, також постраждав медзаклад, багатоповерхівки та нежитлові будівлі», – розповів він.

фото: ДСНС Запоріжжя

За словами Федорова, до лікарень вже третю добу поспіль звертаються за медичною допомогу мешканці, які постраждали під час ворожої атаки. Сьогодні до медустанови звернувся 17-річний хлопець.

Нагадаємо, 10 серпня окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами ввечері. Один з ударів прийшовся на автовокзал, через що було пошкоджено будівлю.

Ба більше, росіяни влучили в університетську клініку. Біля автовокзалу постраждали люди, які отримали мінно-вибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини.

фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих у понеділок зросла до 21 особи. Тоді до лікарні звернулась 44-річна жінка. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.

Лікарі продовжують допомагати пораненим, а комунальні служби ремонтують покрівлі та вікна.