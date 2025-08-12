Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати
Наслідки удару по вокзалу на Запоріжжі
фото: ДСНС Запоріжжя

Ще одна людина звернулась за медичною допомогою через день після удару

У вівторок, 12 серпня, знов зросла кількість постраждалих внаслідок удару по автовокзалу в Запоріжжі зросла, який Росія завдала за два дні до цього. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

«До 24 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Позавчора росіяни вдарили по будівлі автовокзалу, також постраждав медзаклад, багатоповерхівки та нежитлові будівлі», – розповів він.

Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати фото 1
фото: ДСНС Запоріжжя

За словами Федорова, до лікарень вже третю добу поспіль звертаються за медичною допомогу мешканці, які постраждали під час ворожої атаки. Сьогодні до медустанови звернувся 17-річний хлопець.

Нагадаємо, 10 серпня окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами ввечері. Один з ударів прийшовся на автовокзал, через що було пошкоджено будівлю.

Ба більше, росіяни влучили в університетську клініку. Біля автовокзалу постраждали люди, які отримали мінно-вибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини.

Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати фото 2
фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих у понеділок зросла до 21 особи. Тоді до лікарні звернулась  44-річна жінка. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.

Лікарі продовжують допомагати пораненим, а комунальні служби ремонтують покрівлі та вікна.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя авіаудар Іван Федоров війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки атомної станції
Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС
Вчора, 17:20
Путін запропонував віддати йому Донецьку та Луганські області в обмін на припинення вогню
Путін не бажає повертати Україні окуповані території Херсонщини та Запоріжжя – WP
10 серпня, 18:50
У Москви дійсно є мотиви як мінімум взяти паузу в повітряному протистоянні
Повітряне перемир'я. Навіщо Кремль просить паузи
2 серпня, 22:02

Події в Україні

ЗСУ повідомили про ситуацію біля Покровська та Добропілля
ЗСУ повідомили про ситуацію біля Покровська та Добропілля
Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати
Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати
Сили оборони знищили потужний радар окупантів у Криму. На що це впливає
Сили оборони знищили потужний радар окупантів у Криму. На що це впливає
Вихваляли воєнні злочини РФ. СБУ затримала кліриків УПЦ в Одесі (фото)
Вихваляли воєнні злочини РФ. СБУ затримала кліриків УПЦ в Одесі (фото)
Смертельна ДТП на Рівненщині: правоохоронець збив двох пішоходів
Смертельна ДТП на Рівненщині: правоохоронець збив двох пішоходів
РФ вдарила по житловому кварталу у Білозерському: є загиблі та поранені (фото)
РФ вдарила по житловому кварталу у Білозерському: є загиблі та поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
18K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
14K
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
8440
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
8011
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua