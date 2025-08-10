Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає

Головна Країна Події в Україні
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рятувальна операція триває, під завалами ще можуть залишатися люди
Стан чотирьох постраждалих медики оцінюють як «середньої тяжкості»

Російсько-окупаційні війська обстріляли автовокзал у Запоріжжі. Відомо щонайменше про дев’ятьох постраждалих. Як інформує «Главком», про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та «Радіо Свобода» з місця події.

О 17:49 Федоров сповістив про загрозу застосування керованих авіабомб по Запоріжжю та області, а вже за кілька хвилин з’явилося повідомлення про вибухи.

У коментарі журналістам глава Федоров розповів, що росіяни влучили в центральний автовокзал та в університетську клініку.

Станом на 18:53 відомо про дев’ятьох постраждалих унаслідок атаки по автовокзалу.

Одна людина у важкому стані. Стан чотирьох постраждалих медики оцінюють як «середньої тяжкості». В університетській клініці, попередньо, ніхто не постраждав.

Рятувальна операція триває. Є інформація, що під завалами можуть залишатися люди. 

Станом на 20:00 уже 19 поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Множинні мінновибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини – таких поранень дістали люди, які перебували поруч автовокзалу, коли ворог завдав по ньому удару. 

За минулу добу, 9 серпня, на Запоріжжі унаслідок російських обстрілів загинули троє людей, а одна – зазнала поранення, повідомляла поліція.

Нагадаємо, уранці 6 серпня окупанти вдарили авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

Також уранці 6 серпня РФ атакувала Запорізьку область. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про постраждалих та загиблих.

