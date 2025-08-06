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Окупанти вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі (фото, відео)
На місці удару події працюють усі екстрені служби
фото: ДСНС Запоріжжя

Пошкоджено дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку

Уранці 6 серпня окупанти вдарили авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За попередніми даними, загинуло дві людини, поранено 12 осіб, серед них – за підтвердженою інформацією – щонайменше дві дитини. Кількість постраждалих уточнюється.

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Рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки.

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фото: ДСНС Запоріжжя

Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку.

Нагадаємо, вранці 6 серпня РФ атакувала Запорізьку область. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про постраждалих та загиблих.

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Теги: Запоріжжя ДСНС війна Запорізька область

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