Окупанти вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі (фото, відео)

Пошкоджено дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку

Уранці 6 серпня окупанти вдарили авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За попередніми даними, загинуло дві людини, поранено 12 осіб, серед них – за підтвердженою інформацією – щонайменше дві дитини. Кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки.

Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку.

Нагадаємо, вранці 6 серпня РФ атакувала Запорізьку область. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про постраждалих та загиблих.