Річниця Курської операції. Генерал Апостол пояснив її стратегічне значення

Курська операція ЗСУ – це історія, яку Росія вже ніколи не зітре

Військова операція, яку проводили Сили оборони України на території Курської області Росії, мала суттєвий вплив на загальний хід війни. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол.

Увійшовши та закріпившись на ворожій території українські бійці таким чином не давали противнику наступати на Сумську область, змусивши його гасити пожежу на власній території.

«Тобто змусити противника перекинути сюди певні частини, угруповання, відривати їх від напрямків їхніх майбутніх дій на Донеччині та півдні», – зазначив військовий, який у серпні минулого командував 95-ю десантно-штурмовою бригадою. Влітку минулого року бійці 95 ОДШБр провели приголомшливу військову операцію, стрімко взявши під контроль чималу територію Курської області Росії та утримували її тривалий час.

Генерал зазначив, що для зупинки наступу українських військ росіянам довелося перекинути на Курщину свої елітні війська та навіть вводити в бій резерви. Загалом, наголосив Олег Апостол, ЗС РФ довелося зосередити у Курській області угруповання кількістю близько 60 тис. людей.

«Курська операція ЗСУ – це історія, яку Росія вже ніколи не зітре. Це підняло імідж України у світі. Ви бачили, якою була реакція Росії та світової спільноти – вони й уявити не могли, що ЗСУ на таке наважаться», – зазначив військовий, який за Курську операцію отримав зірку Героя України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що Курська операція дала світові два уроки. За його словами, по-перше, світові слід перестати боятися російського диктатора Володимира Путіна. По-друге, необхідно вірити в здатність України перемагати.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під час операції у Курській області окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими.