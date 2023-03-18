Удар дронами по Дніпропетровщині: влада повідомила про наслідки
Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа
Унаслідок влучання двох ворожих дронів в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську на Дніпропетровщині на підприємстві сталася пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно – «Шахедами». Три з них військові з повітряного командування «Схід» збили. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування», – зазначив він.
«Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь», – додав Лисак.
Крім того, пошкоджені шість дачних будинків поряд. Ще чотири – зруйновані вщент.
Серед людей постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 18 березня в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні.
Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.
Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.
Крім того, вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи.
За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.
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