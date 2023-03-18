Удар дронами по Дніпропетровщині: влада повідомила про наслідки

Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа

Унаслідок влучання двох ворожих дронів в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську на Дніпропетровщині на підприємстві сталася пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно – «Шахедами». Три з них військові з повітряного командування «Схід» збили. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування», – зазначив він.

«Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь», – додав Лисак.

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Крім того, пошкоджені шість дачних будинків поряд. Ще чотири – зруйновані вщент.

Серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні.

Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

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Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.

Крім того, вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи.

За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.