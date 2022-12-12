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Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
Євген Навлютов був пілотом дальнього стратегічного бомбардувальника-ракетоносця
фото з відкритих джерел

Навлютов був пілотом Ту-222 М3, який атакував енергетичну інфраструктуру України

Під час вибуху та аеродромі стратегічної авіації в Рязані 5 грудня загинули два майори Євгеній Навлютов та Олександр Штонін та сержант Андрій Столяров. Про це повідомляє український офіцер Анатолій Штефан «Штірліц».

Зазначається, що Євген Навлютов був пілотом Ту-222 М3. Саме ці літаки обстрілюють Україну, в тому числі енергетичну інфраструктуру.

Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну фото 1

 

Ту-22М – дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець/розвідник зі змінною геометрією крила.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Після дивних вибухів 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації «Дягілево» у Рязанській області зі стоянки зникло щонайменше дев'ять бомбардувальників.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі. 

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Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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