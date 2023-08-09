Удари по об’єктах РФ. Уряд Німеччини відреагував

Берлін не збирається давати оцінок тому, як Україна веде війну

Представниця пресслужби Федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн на брифінгу в Берліні, відповідаючи на прохання прокоментувати ставлення до стратегії і тактики ЗСУ останніх днів, зокрема ударів по окремих об’єктах на території РФ заявила, що вони не оцінюватимуть дії ЗСУ. Про це повідомляє «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це є справою України – як захищати власну територію і як боронитися проти цієї незаконної російської агресії. Оцінювати це – не наша справа. Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі проти російської агресії», – зазначила представниця уряду.

Гоффманн зазначила, що в Берліні взяли до уваги останні події та дуже уважно слідкують за всім, що відбувається, але не збираються давати оцінок тому, як Україна веде війну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні на Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух. Пропагандисти та влада дають різні версії «бавовни».

Одразу після вибуху в мережі почала поширюватися інформація, що по заводу нібито ударив безпілотник, але скоро це спростували. Після цього пропагандисти із посиланням на ексрені служби повідомили, вибух на території заводу в Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу.

До слова, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не має заборон на використання озброєння, яке виготовлене вітчизняним військово-промисловим комплексом, для завдання ударів по території країни-агресорки Росії.