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Удари по об’єктах РФ. Уряд Німеччини відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удари по об’єктах РФ. Уряд Німеччини відреагував
Представниця пресслужби уряду ФРН Крістіне Гоффманн
фото: Укрінформ

Берлін не збирається давати оцінок тому, як Україна веде війну

Представниця пресслужби Федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн на брифінгу в Берліні, відповідаючи на прохання прокоментувати ставлення до стратегії і тактики ЗСУ останніх днів, зокрема ударів по окремих об’єктах на території РФ заявила, що вони не оцінюватимуть дії ЗСУ. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Це є справою України – як захищати власну територію і як боронитися проти цієї незаконної російської агресії. Оцінювати це – не наша справа. Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі проти російської агресії», – зазначила представниця уряду.

Гоффманн зазначила, що в Берліні взяли до уваги останні події та дуже уважно слідкують за всім, що відбувається, але не збираються давати оцінок тому, як Україна веде війну.

Нагадаємо, сьогодні на Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух. Пропагандисти та влада дають різні версії «бавовни».

Одразу після вибуху в мережі почала поширюватися інформація, що по заводу нібито ударив безпілотник, але скоро це спростували. Після цього пропагандисти із посиланням на ексрені служби повідомили, вибух на території заводу в Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу. 

До слова, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не має заборон на використання озброєння, яке виготовлене вітчизняним військово-промисловим комплексом, для завдання ударів по території країни-агресорки Росії.

Теги: війна Німеччина Україна росія

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