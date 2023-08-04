Німеччина надала Україні нове військове обладнання: перелік

Німеччина передала Україні нове військове обладнання та засоби для розмінування

Берлін планує надати у майбутньому ще більше військової допомоги

4 серпня уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні. Крім цього, було передано спеціальне обладнання для розмінування. Про це йдеться на урядовому сайті.

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За останній тиждень Україна отримала додаткові два танки для розмінування WISENT 1, що додається до попереднього переданого чотирьох таких танків. Також було доставлено 11 протимінних плугів, призначених для танків Т-72.

Українським військовим передано п'ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE, про які згадувалося ще у лютому цього року, а також три розвідувальних безпілотники Vector. У складі наданих матеріальних допомог були також п'ять мобільних антенно-баштових комплексів та дев’ять машин для охорони кордону.

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Німеччина підтвердила передання Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 від Данії та Норвегії.

Крім цього, оновлений список допомоги, яка планується надати Україні, включає наступне:

40 бойових машин піхоти Marder,

шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2,

сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів для розмінування,

п'ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE,

18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Ці надані допомоги становлять важливу підтримку для українських військових в умовах конфлікту на сході країни.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в черговий раз висловився проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

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До слова, Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту.