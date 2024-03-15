Адвокат: в Україні є суспільний запит на покарання осіб, які ухиляються від мобілізації
Суди інколи не звільняють від покарання навіть у випадках, коли людина дійсно опинилася в обставинах, які спонукали ухилитися від призову
Юрист Дмитро Бузанов стверджує, що суди дедалі частіше ухвалюють реальні вироки за ухилення від мобілізації, аніж призначають умовне покарання. Таку думку він висловив у коментарі «Главкому» щодо вироків апеляційних судів.
«Це пов’язано з тим, що у разі ухвалення вироку із звільненням від відбування призначеного покарання, людина формально не підлягає призову на військову службу – «отримує відстрочку» на період встановленого іспитового строку. Адже на неї покладаються відповідні обов’язки: не змінювати місце проживання, періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, інше», – зауважив адвокат.
Разом із тим, як зазначив Бузанов, існує суспільний запит на покарання осіб, які ухиляються від мобілізації. При цьому держава в особі судової влади, діючи з чітким дотриманням кримінального закону, не може задовольнити цей запит.
«Тому деякі судді піддаються настроям громадськості та ігнорують під час ухвалення обвинувального вироку підстави для звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням, передбачені статтею 75 Кримінального кодексу (звільнення від відбування покарання з випробуванням)», – підкреслив правник.
Закінчується усе тим, резюмує адвокат, що суд не звільняє людину від відбування покарання, навіть у випадках, коли людина дійсно опинилася в обставинах, які спонукали ухилитися від призову, і при цьому визнає свою вину.
Нагадаємо, протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців: обвинувачені одержали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі.
За час вторгнення апеляційні суди скасували майже 30 вироків і відправили ухилянтів до колоній
Також Нацполіція повідомила, скільки відкрито кримінальних справ через ухилення від мобілізації.
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