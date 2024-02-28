З вінками «на похорон бабусі». Прикордонники викрили чергову схему ухилянтів

Харків’яни заплатили псевдотаксисту та його спільникам по тисячі доларів за те, щоб їх переправили через кордон

Жителі Харківщини намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією

У Закарпатській області прикордонники затримали двох жителів Харківщини, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, повідомивши, що їдуть на похорон бабусі. Щоб підтвердити свою легенду – показали похоронні вінки. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Авто, яким їхали чоловіки, прикордонний наряд Мукачівського загону зупинив на контрольному посту. Водієм був житель Закарпаття, який назвався таксистом, який везе пасажирів на похорон у село Чорнотисово. Але самі пасажири не змогли пригадати ні як звати «покійну» бабусю, ні її точної адреси.

Зрештою прикордонники з’ясували, що харків’яни заплатили псевдотаксисту та його спільникам по тисячі доларів за те, щоб їх переправили через кордон. З прибуттям на Закарпаття вони заплатили за переправу, а їм видали поминальні вінки та наказали при зустрічі з прикордонниками розповідати легенду про похорон бабусі.

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Наразі оперативники прикордонного загону ретельно вивчають усі деталі правопорушення, аби встановити коло причетних до незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Нагадаємо, прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон. Завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі.

До слова, прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися перетнути річку Тиса, щоб потрапити в Румунію. Для цього вони мали використати автомобільні камери для шин.